«В ответе за тех, кого приручили»: В Самаре обсудили тему ответственного отношения к домашним животным

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По словам председателя правления Самарской областной общественной организации защиты животных «Надежда» Амаль Баевой, проблема бездомных животных в низкой культуре обращения с питомцами.«Это исключительно вопрос воспитания и культуры. Люди не несут ответственности за выбрасывание животных на улицу. Каждый месяц к нам поступает порядка 600 звонков с просьбой взять к себе в приют питомцев, которые по каким-либо причинам становятся не нужны хозяевам», - рассказала Амаль Баева.Еще одной проблемой появления на улицах безнадзорных животных является то, что многие местные жители отпускают своих домашних питомцев на самовыгул.«Каждая собака должна гулять на поводке или хотя бы иметь адресник, чтобы в случае чего вернуть ее хозяину,- говорит эколог ООО «Современные Экологические Технологии» Елена Панченкова. - Если собака с ошейником одна гуляет по городу – это безнадзорная собака, которая в любой момент может потеряться или сбиться в стаю. Хотелось бы призвать граждан к ответственности. Самовыгул – это не норма в городе».Вопрос регулирования численности безнадзорных животных в Самаре находится на контроле и производится исключительно гуманными способами«Регулирование численности осуществляется методом, так называемого, О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), - пояснил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Андрей Семенов. - Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное. Далее животных направляют на ветеринарное освидетельствование, по итогам которого принимается решение о дальнейшей судьбе животного. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду».Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте Департамента городского хозяйства и экологии, а также в Интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев владелец собаки найден или сам объявился – животное ему возвращается. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину. На сегодняшний день на территории города действует 5 общественных приютов.За ходом отлова осуществляется общественный контроль, в который входят представители ТОС, старшие по домам, управляющие микрорайонами, представители Администраций внутригородских районов.Также на круглом столе не осталась без внимания и тема дополнительных мер стимулирования организаций, занимающихся содержанием животных. В этом году предусмотрены дополнительные средства на содержание безнадзорных животных в Самаре, сообщает пресс-служба администрации Самары.