В ответ на обращения самарцев планируется запуск в утренние и вечерние часы «пик» дополнительного маршрута № 55а

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В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу улучшения транспортной доступности Заводского шоссе в связи с проведением ремонтных работ на участке Заводского шоссе от ул. 22 Партсъезда до ул. Земеца ООО «Самара Авто Газ» с 05.09.2018 планируется запуск в утренние и вечерние часы «пик» дополнительного подвижного состава на маршруте № 55а по укороченной схеме: ул. 22 Партсъезда, Заводское шоссе, пр. Кирова (завод «Моторостроитель»), ул. Победы.Кроме того, организациями-перевозчиками, обслуживающими коммерческие маршруты, будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах №№ 207, 213, 266 в период проведения ремонтных работ на Заводском шоссе, передает пресс-служба администрации Самары.