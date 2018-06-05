В отеле Лотте состоялась презентация электронно-коммуникационной платформы «Вместе»
5 июня 2018 20:11
Электронно-коммуникационная платформа (ЭКП) «Вместе» разработана при поддержке правительства Самарской области и доступна как в формате интернет-сайта www.vmeste-region.ru, так и в виде мобильного приложения, которое уже опубликовано в магазинах приложений AppStore и в Play Market.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании акцентировал внимание на важности этой работы:
- Цифровизация управления должна стать доминирующим трендом во всех сферах. Это требование элементарной эффективности управления в XXI веке. Другой постулат эффективности системы управления – открытость. Бюджеты всех учреждений должны быть
открыты, а эффективность их работы – оцениваться потребителями. Налаживание диалога власти и общества через мобильные приложения — общероссийский тренд и важная составляющая совместного улучшения качества жизни в Самарской области с использованием удобных, современных, мобильных инструментов.
- Это первый шаг в выстраивании системы обсуждения важных вопросов разного уровня, от регионального до дворового, на абсолютно понятной, в том числе защищенной с точки зрения достоверности результатов, основе. Она позволяет в режиме реального времени учитывать мнение большого количества граждан по самому широкому кругу вопросов: от оценки качества работы управляющих компаний и поликлиник до голосования за тот или иной вариант благоустройства парка, сквера, двора - любого общественного пространства, - подчеркнул в ходе презентации врио руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
При создании ЭКП «Вместе» разработчики тщательно проанализировали опыт Москвы, Подмосковья, Ярославской области и других регионов, где действуют аналогичные приложения - «Активный гражданин», «Добродел», «Решаем вместе» и др.
- Благодаря тому, что регистрация на платформе идет с привязкой к мобильному телефону, к минимуму сводятся риски накрутки решений в пользу какой-либо заинтересованной стороны. Поэтапно в нашем мобильном приложении появятся новые полезные сервисы. Например,
специальный раздел «Результаты», посвященный конкретным решениям, принятым на основе голосований в нашем приложении, - рассказал один из разработчиков проекта Денис Солянников.
За участие в голосованиях, отметки на карте и активность в проекте пользователи получают баллы, которые впоследствии могут обменять на билеты в театры, музеи, на выставки и фестивали, сертификаты на занятия спортом, а также полезные сувениры и многое другое. Сейчас в Магазине поощрений «Вместе» уже размещено более 40 видов различных поощрений за активность.
Приложение «Вместе» уже доступно для установки в AppStore и PlayMarket. Скачивайте, регистрируйтесь, присоединяйтесь, сообщает пресс-служба облправительства.
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