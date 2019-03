В официальном инстаграме The Prodigy сообщается, что Кит Флинт покончил с собой

18

Как сообщает таблоид The Sun, музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.По предварительным данным, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти музыканта.Позже в официальном инстаграме The Prodigy появилось сообщение, что Флинт покончил с собой.Кит Флинт родился в Лондоне в 1969 году. В 1990-м он стал танцором электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт также стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — «Firestater» и «Breathe».В июле 2019 года The Prodigy должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве.Фото: соцсети