В официальном инстаграме The Prodigy сообщается, что Кит Флинт покончил с собой
4 марта 2019 22:22
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Как сообщает таблоид The Sun, музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.
По предварительным данным, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти музыканта.
Позже в официальном инстаграме The Prodigy появилось сообщение, что Флинт покончил с собой.
Кит Флинт родился в Лондоне в 1969 году. В 1990-м он стал танцором электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт также стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — «Firestater» и «Breathe».
В июле 2019 года The Prodigy должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве.
Фото: соцсети
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