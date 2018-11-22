В одном из вузов казахстанского города Шымкент открылся первый "магазин честности"

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Отмечается, что в помещении нет продавцов, все товары студенты и преподаватели берут сами, а деньги складывают в специальный ящик.— Покупатели будут обслуживать себя лишь по принципу честности. Внедрение подобных магазинов направлено на воспитание высоких моральных качеств у молодёжи, а именно добропорядочности, честности и саморазвития, — объясняют основатели магазина.Это уже не первый подобный эксперимент в стране, ранее такие "магазины честности" открылись в нескольких вузах Астаны и Алматы.Фото: соцсети