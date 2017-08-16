В одной из больниц Самарской области выявили противопожарные нарушения

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В Управление ФССП России по Самарской области поступил исполнительный документ об обязании одной из больниц региона устранить нарушения требований пожарной безопасности. Судебным приставом-исполнителем в отношении медучреждения было возбуждено исполнительное производство. Руководству больницы было вручено требование об исполнении решения суда, установлен срок исполнения, а также вручено предупреждение по ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).В установленный срок медицинским учреждением были устранены все нарушения требований пожарной безопасности. Подтверждающие документы о чем были предоставлены судебному приставу-исполнителю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.