В областном минстрое состоялось заседание третьей тематической сессии в составе градостроительного совета

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В среду, 19 сентября 2018 года, в министерстве строительства Самарской области состоялось заседание третьей тематической сессии в составе градостроительного совета при губернаторе Самарской области. Участники обсудили концепцию государственной программы «Развитие кластера промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Самарской области» до 2020 года».



Активная работа по реализации госпрограммы возобновлена по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Говоря о перспективах градсовета, который также возобновил свою работу в этом году после четырехлетнего перерыва, Глава региона подчеркивал: «Наша общая задача – придать совещательному органу статус основного координатора всей градостроительной политики региона. Вопросы градостроительства, благоустройства, формирования комфортной среды, сохранения культурного наследия актуальны всегда. А когда им уделяется недостаточно внимания на протяжении ряда лет, они переходят из разряда актуальных в разряд проблемных».



На заседании третьей тематической сессии первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил, что в рамках актуализации госпрограммы принято решение провести научно-исследовательскую работу, которая позволила бы объединить современное состояние отрасли и перспективы развития промышленного кластера.



В процессе обсуждения были рассмотрены модели кластерного взаимодействия субъектов строительного рынка региона, механизмы взаимодействия органов публичной власти и субъектов кластера, пути развития и основные направления модернизации производства строительных материалов. Представители Самарского государственного экономического университета и Самарского государственного технического университета Михаил Бальзанников и Наталья Чумаченко отметили потенциал архитектурно-строительной академии в формировании кластера промышленности строительных материалов, передает пресс-служба облправительства.



