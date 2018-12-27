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Новости /  Общество /  Социум  

В областном минстрое проводятся ежедневные встречи с обманутыми дольщиками

27 декабря 2018 16:15
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Руководитель ведомства будет ежемесячно докладывать Главе региона о состоянии дел по этому направлению, в том числе по вопросам межведомственного взаимодействия.
В министерстве строительства Самарской области проходит серия встреч с дольщиками проблемных объектов. График сформирован с учетом проведения двух совещаний в день.

Напомним, ранее на рабочей встрече с министром строительства области Евгением Чудаевым Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что кардинальное решение проблем обманутых дольщиков — одна из главных и первоочередных задач, стоящих перед министром. Губернатор особо отметил успешный опыт Чудаева в решении проблем обманутых дольщиков. «На своем предыдущем месте работы вам удалось активно включиться в этот процесс и подготовить предложения, которые сегодня находят воплощение в жизнь, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Люди, которые десятилетиями оставались ущемленными в своих правах, уже в ближайшие недели начнут получать жилье благодаря тому, что вы своевременно оформили и подготовили проекты, выстроили диалог с дольщиками. Я думаю, этот опыт крайне важен для вас».

Руководитель ведомства будет ежемесячно докладывать Главе региона о состоянии дел по этому направлению, в том числе по вопросам межведомственного взаимодействия.

«Очень непростая задача. Объекты, которые остались, – самые сложные, самые финансово емкие. Евгений Николаевич, с присущей вам энергией, профессионализмом нужно организовать эту работу, чтобы она велась системно и результативно. С этой проблемой нам предстоит справиться навсегда», – нацелил министра Дмитрий Азаров.

Уже проведены встречи с представителями инициативных групп дольщиков объектов компаний «Эл-Гранд», «Горос», «Новация», «Интеграция», «Юниверс-Строй», «Новый город». В ближайшие дни состоится знакомство с дольщиками «Кросс/Поско», РКЦ «Прогресс». С остальными представителями инициативных групп проблемных объектов планируются встречи в январе. График очередных личных встреч будет доведен до граждан в первые дни нового года.

Изучив имеющуюся в распоряжении министерства информацию по объектам, в процессе личного знакомства с участниками инициативных групп Евгений Чудаев подробно расспрашивает их о «болевых точках» объектов, выясняет, каким видят решение вопроса сами дольщики, и вместе с тем доводит до них свою позицию, которая формируется на основе анализа полученных сведений.

Уделяя большое внимание конкретике, глава регионального минстроя интересуется, в частности, наличием документации, подтверждающей финансовую составляющую договоров. Евгений Чудаев уверен, что оптимальное решение по каждому объекту будет найдено. «На заседания Межведомственной комиссии под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова будут выноситься только готовые алгоритмы решения проблем обманутых дольщиков,- отмечает Евгений Чудаев. – Поэтому основная работа по выработке управленческих решений – зона ответственности министерства», передает пресс-служба облправительства.


Фото:   vkonline.ru

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