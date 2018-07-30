В областном минпроме обсудили перспективы развития выставки-форума «Автопром. Автокомпонетны»

55





Проведение одиннадцатой по счету выставки «Автопром. Автокомпоненты» в Тольятти запланировано с 3 по 5 октября 2018 года в

УСК «Олимп». Организаторы форума ставят перед собой задачу создать эффективную дискуссионную площадку для обсуждения ключевых вопросов отрасли. В том числе, важнейших инициатив и программ автомобилестроения федерального и регионального значения.



«Исходя из рынка и ситуации в автопроме мы рассчитываем на максимальное представительство. Это и «КАМАЗ», «НАМИ», «Форд

Соллерс», «УАЗ» и «ГАЗ». При этом мы понимаем, что многие участники поедут в Тольятти, чтобы посмотреть на экспозицию «АВТОВАЗа». Поэтому сейчас прорабатываем универсальную концепцию, чтобы интересно было всем», - отметил руководитель проекта ООО «ЭКСПО-Тольятти» Дмитрий Жаринов.



Николай Брусникин рекомендовал организаторам определить следующие приоритетные направления мероприятия: во взаимодействии с

ПАО «АВТОВАЗ» – перспективы развития крупнейшего в стране автозавода, его планы по локализации и инновациям; в сотрудничестве с КАП СО – технологические достижения местных поставщиков автокомпонентов; исходя из промышленной политики Самарской области – представить возможности автомобильной отрасли для увеличения кооперационных связей с региональными предприятиями иных отраслей.



«Это позволит сделать мероприятие более эффективным, нацеленным на региональное промышленное лидерство, учитывающим намерения производителей автомобилей и автокомпонентов к технологическому развитию. Выставка «Автопром. Автокомпоненты» будет проводиться в Тольятти уже в 11-й раз и считаю, что организаторам пришло время выходить на новый уровень. С учетом имеющегося опыта, нужно уже сейчас начинать работу, чтобы в следующие год-два форум получил федеральный статус. Организаторы - творческие, профессиональные и инициативные люди. Содержательная традиция, рождённая в Тольятти, значимая для всей Самарской области и наших промышленных предприятий, может быть востребована как на межотраслевом, так и федеральном уровне», - подчеркнул Николай Брусникин.



По итогам совещания принято решение регулярно проводить рабочие встречи под эгидой регионального минпрома. Это позволит учитывать

мнения всех заинтересованных сторон и детально решать текущие вопросы в оперативном режиме, передает пресс-служба облправительства.

развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО».