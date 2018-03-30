В областном главке состоялось заседание Общественного совета
30 марта 2018 21:58
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Открыл заседание председатель Общественного совета Шахов Александр Николаевич, генерал-майор полиции Александр Винников выступил с приветственным словом.
Работа общественников началась с заслушивания доклада начальника областной Госавтоинспекции полковника полиции Игоря Антонова. Он сообщил собравшимся, что 27 марта 2018 года исполнилось ровно три года со дня создания на территории Самарской области общественной организации правоохранительной направленности «Ночной патруль». Главный госавтоинспектор региона отметил, что за это время результатом совместной работы полиции и общественников стало задержание почти 1000 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пресечение более 1300 нарушений, выявление 40 водителей, повторно управлявших транспортным средством в нетрезвом виде. Также Игорь Антонов отметил большую профилактическую работу по пропаганде безопасности дорожного движения, а частности, проект «Самара без ДТП», который на 99% реализуется силами активистов «Ночного патруля». В 2017 году «Ночной патруль» вышел в финал премии «Народное признание» в номинации «Гражданская инициатива».
Александр Иванович Винников высоко оценил деятельность общественников, вручил активистам благодарственные письма, лично поблагодарил каждого за проводимую работу. Генерал-майор полиции предложил проработать вопрос о правовом статусе активистов «Ночного патруля».
Вторым вопросом в повестке дня стал доклад заместителя председателя общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Бородина Алексея Викторовича, посвященный взаимодействию органов внутренних дел и института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области. Алексей Бородин отметил, что в целях организации взаимодействия между аппаратом Уполномоченного по правам предпринимателей, общественники выступили с инициативой проведения совместных личных приемов. Именно в ходе общения с предпринимателями удается сразу выяснить, есть ли вопросы к сотрудникам полиции и нарушения с их стороны. И принять исчерпывающие меры для локализации конфликтных ситуаций. Кроме того, Алексей Викторович обратил внимание на проведенный общественниками мониторинг проблемных отраслей, в которых предприниматели чаще всего совершают правонарушения по незнанию и выступил с предложением проведения трехсторонней встречи на базе Министерства сельского хозяйства Правительства самарской области предпринимателей, представителей МВД и членов Общественного совета. Цель такой встречи будет носить профилактический характер по предупреждению правонарушений. Предложение было принято единогласно.
Подведя итоги, общественники обсудили мероприятия, проведение которых планируется в ближайшее время, и высказали свои предложения по повышению эффективности совместной работы в 2018 году, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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