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Новости /  Общество /  Социум  

В областной больнице вручат памятные знаки за участие в проведении футбольного чемпионата

1 августа 2018 14:16
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Среди награждаемых - члены медицинской команды, работавшие на объектах чемпионата мира, сотрудники областной больницы, которые принимали участие в спасении жизни и проведении сложной операции иностранному пациенту.
2 августа в 14.00 в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина состоится награждение сотрудников лечебных учреждений памятными знаками – медалями «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре».

Памятные знаки вручит коллегам врио министра здравоохранения Самарской области  Геннадий Гридасов.

Среди награждаемых - члены медицинской команды, работавшие на объектах чемпионата мира, сотрудники областной больницы, которые принимали участие в спасении жизни и проведении сложной операции иностранному пациенту, перенесшему инсульт, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Социум
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1 августа 2018  14:16
Среди награждаемых - члены медицинской команды, работавшие на объектах чемпионата мира, сотрудники областной больницы, которые принимали участие в спасении жизни и проведении сложной операции иностранному пациенту.
В областной больнице вручат памятные знаки за участие в проведении футбольного чемпионата
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