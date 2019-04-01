В областной библиотеке завершился конкурс короткого рассказа «Сестра таланта»
1 апреля 2019 18:39
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В главном корпусе библиотеки собрались молодые авторы, а также их родители и друзья. Участников литературного конкурса организаторы разделили на три возрастные группы и предоставили возможность принять участие в творческих мастер-классах состоявшихся писателей.
Непростая задача стояла перед председателем Самарской областной писательской организации Александром Громовым и специалистом Центра чтения Даной Спиридоновой: сложно в доступной форме познакомить ребят от 7 до 11 лет с тайнами мастерства. Александр Витальевич рассказывал о своем опыте и о том, как создавали свои произведения классики русской литературы. Один из самых важных советов творческим детям: «обязательно прислушивайтесь ко всем, но слушайте только себя. Это ваше произведение, только вы знаете, что будет происходить с вашим героем». Многое было озвучено для родителей и учителей. «Пожалуйста, не заставляйте детей что-то писать ко всем календарным праздникам. Иначе вы убьете в них творчество», — посоветовал Александр Громов.
Максим Замшев, поэт, писатель, редактор «Литературной газеты» дал подросткам совет не допускать в текстах повторов и поэтому для начала пользоваться словарями синонимов. Редактор «Литературной газеты» оставил участникам встречи свои координаты, чтобы обращались, если возникнут вопросы, пообещал отвечать и помогать.
Самарский писатель, лауреат литературной премии «Дебют» Андрей Олех мастер-класс для молодых прозаиков провел в форме живой беседы. «Смотрите по сторонам, буквально за всем, писателю нужны детали, малейшие подробности. Читайте все! Особенно то, что не нравится. Чтобы точно понимать, как именно вам писать не надо», — говорит самарский прозаик.
В 12.00 состоялось награждение всех участников и победителей.
«Я рада приветствовать вас от имени всех сотрудников нашей библиотеки, — обратилась со сцены ВРИО директора СОУНБ Наталья Малкова. – На следующий год нам исполняется 160 лет, это старейшая библиотека в России, в этом здании мы находимся уже 30 лет, у нас богатейшие фонды – более 4 миллионов единиц хранения, самое раннее из изданий относится к XV веку. Я надеюсь, что у нас вам интересно и комфортно. Сегодня я хочу всем вам пожелать удачи, надеюсь, что среди участников конкурса «Сестра таланта» обязательно есть начинающие писатели, книги которых будут храниться у нас и в фондах многих библиотек и станут востребованы читателями».
Высоко оценили работы молодых прозаиков члены жюри конкурса, куда вошли известные в России мастера слова.
Для участия в церемонии награждения в СОУНБ приехал депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, участник боевых действий на территории республики Афганистан, Герой Российской Федерации Игорь Станкевич. Игорь Валентинович поприветствовал всех участников конкурса и наградил победителей номинации «Выбор Центра чтения». Депутат федерального собрания РФ передал начинающим писателям свои книги и подарки. А врио директора СОУНБ Наталье Малковой Игорь Станкевич вручил благодарственное письмо и поблагодарил коллектив библиотеки за создание условий для привлечения детей и юношества к активной интеллектуальной деятельности, содержательному досугу, а также за выявление и поддержку молодых талантливых авторов.
Среди участников финала конкурса были представители из Пензенской, Самарской, Московской, Калининградской областей, а также республики Башкирия и Татарстана. Желающие наблюдали за церемонией награждения в формате трансляции на youtube-канале библиотеки.
Масштабы литературного конкурса «Сестра таланта – 2019» впечатляют: на суд жюри был представлен 1051 рассказ, что в три раза больше, чем в 2018 году, конкурс охватил более 400 городов и населенных пунктов, помимо российских авторов свои работы прислали представители Чехии, Польши и некоторых других стран. В организации масштабного мероприятия приняли участие Самарская областная организация молодых литераторов и Самарская областная писательской организация.
На церемонии награждения были объявлены и награждены призами и кубками конкурса лауреаты 1, 2 и 3 степени в трех возрастных категориях – 7-11, 12-17 и 18-25 лет, а также победители номинаций «Защитим природу вместе», «Поиск и прорыв», «Русское эхо», «Выбор Центра чтения» и «Тройка призеров Дмитрия Емца», победителей которой объявил сам писатель.
Традиционно к концу года выйдет новый сборник лучших текстов финалистов конкурса «Сестра таланта», также участники будут знакомить со своими рассказами, выкладывая их в одноименной группе конкурса в социальной сети «Вконтакте». Подробная информация о конкурсе размещена в официальной группе https://vk.com/sestra_t
Лауреаты 7-11 лет:
Лауреат 1 степени – Потапов Александр, город Мирный (Архангельская область)
Лауреат 2 степени – Брякина Эвелина, город Пенза
Лауреат 3 степени – Ситник Варвара, город Самара
Лауреаты 12-17 лет:
Лауреат 1 степени – Селезнёв Никита, рабочий поселок Мокшан (Пензенская область)
Лауреат 2 степени– Федотенко Константин, город Самара
Лауреат 3 степени– Согонов Евгений, село Богатое (Самарская область)
Лауреаты 18-25 лет:
Лауреат 1 степени – Филипов Валерий, город Коломна (Московская область)
Лауреат 2 степени – Гагарина Любовь, город Омск
Лауреат 3 степени – Кальян Анастасия, город Королёв (Московская область)
Победители в номинации «Защитим природу вместе»:
Абазовский Алексей, город Витебск (Беларусь)
Медко Владислав, город Пермь
Глызина Оксана, город Новосибирск
Победители в номинации «Поиск и прорыв»:
Гиренко Виктория, город Астрахань
Петрушкина Алина, станица Боргустанская (Ставропольский край)
Яковлев Максим, город Вышний Волочек (Тверская область)
Победители в номинации «Русское эхо»:
Ламухин Владимир, село Баргузин (Республика Бурятия)
Богучарская Александра, город Майкоп (Республика Адыгея)
Дюгаева Ирина, город Оренбург
Победители в номинации «Тройка призеров Дмитрия Емца»:
Колегов Константин, город Богданович (Свердловская область)
Семенов Аркадий, город Великий Новгород
Арсентьева Валерия, город Санкт-Петербург
Победители в номинации «Выбор Центра чтения»:
Баталова Аглая, город Гомель (Беларусь)
Серебрякова Екатерина, город Москва
Балакишиев Артур, город Калининград, передает пресс-служба облправительства.
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