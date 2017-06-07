В областной библиотеке состоится семинар по вопросам оформления заявок на объекты интеллектуальной собственности

74

Модераторы семинара – патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук Елена Александровна Данилина (г. Москва) и патентный поверенный РФ Людмила Ивановна Синицына (г. Самара),В семинаре примут участие:Олег Витальевич Ревинский – патентовед, кандидат юридических наук, преподаватель Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), сертифицированный специалист в качестве судебного эксперта, член научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ по технологической оценке инвестиционных проектов, автор более80 статей, книг и учебных пособий.Зиновий Федорович Мазур – патентный поверенный РФ, доктор педагогических наук, профессор, член докторского совета Института информатизации образования Российской академии образования, директор Тольяттинского института технического творчества и патентоведения,К участию в семинаре приглашаются патентоведы, конструкторы, разработчики, организаторы изобретательской и рационализаторской работы, изобретатели и другие заинтересованные лица.Участие в семинаре бесплатное, сообщает пресс-сужба СОУНБ.

Фото pixabay.com