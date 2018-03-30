В областной библиотеке открылась выставка «Два века Петипа. История русского балета»

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Вклад французского балетмейстера в развитие русской школы балеты поистине огромен: оставленное им наследие стало завершающим штрихом в формировании эстетики русской хореографии XIX века и основ балетного академизма. В своих выступлениях это отметили и особые гости церемонии открытия – директор Центральной хореографической школы, заслуженная артистка России Валентина Николаевна Пономаренко, а также заслуженная артистка России и педагог Марина Владимировна Дворянчикова.Юные ученицы Мастерской балета исполнили для гостей библиотеки несколько танцевальных номеров - дуэт «Жемчужинки» из балета «Конек – Горбунок», «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» и озорную «Итальянскую тарантеллу».Выставка «Два века Петипа. История русского балета» включает богатейший материал из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки, который знакомит посетителей со всеми гранями удивительного мира этого искусства и его деятелями – хореографами, балетмейстерами, танцовщиками.Экспонаты из личного собрания театроведа заслуженного работника культуры России С. П. Хумарьян и Самарского академического театра оперы и балета придают экспозиции особый колорит, позволяя посетителям глубже погрузиться в атмосферу и историю русского балета.Работа выставочного проекта продлится до конца года.Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ