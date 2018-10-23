В ноябре Самарская область узнает имена лучших студентов региона

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На пресс-конференции объявят дату и место проведения торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Студент года 2018», а также хедлайнера этого года. Озвучат статистику и направления развития конкурса в этом году, расскажут о номинантах, которые уже прошли на очный этап Всероссийского конкурса «Студент года 2018». Формат пресс-конференции также будет новым: кроме журналистов вопросы смогут задавать и сами студенты. Исполнительная дирекция даст интернет-пользователям возможность наблюдать за пресс-конференцией в онлайн режиме и отправлять свои вопросы.Спикеры пресс-конференции: Сергей Бурцев, врио руководителя Департамента по делам молодежи Самарской области, председатель организационного комитета конкурса «Студент года 2018», Анастасия Алферова, исполнительный директорконкурса «Студент года 2018», Татьяна Чердовских, главный режиссер торжественной церемонии награждения победителей «Студент года 2018», председатель жюри конкурса в номинациях «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческая творческая личность ссуза» и «Студенческий творческий коллектив года».Напоминаем, что 3 сентября в области стартовал конкурс «Студент года 2018», главная цель которого – выявление и поощрение лучших студентов вузов и ссузов региона. В этом году исполнительная дирекция получила 428 заявок со всего. Из них 190 заявок прошли на второй этап конкурса. На этом этапе студентам предстояло рассказать о себе и своих достижениях членам жюри. Формат очного этапа в этом году изменился: для каждой номинации было разработано индивидуальное задание. Так журналистам пришлось написать материал на заданную единую тему, спортсменам – придумать презентацию своего вида спорта, а старостам – решить заданную проблемную ситуацию. В итоге было отобрано 65 лучших номинантов, из которых и будут определены победители конкурса «Студент года 2018», передает пресс-служба облправительства.