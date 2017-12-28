В новогоднюю ночь самарцев приглашают на площадь Куйбышева, где пройдут праздничные гуляния

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Вместе с самарцами и гостями города встречать новый год будет и официальный Талисман ЧМ-2018 Волк Забивака. У всех желающих будет возможность сделать памятное фото с ним. Ведущими праздника станут Послы Самары - музыкант Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.На главной площади Самарской области выступят популярные самарские коллективы «Лаборатория музыки», ансамбль народной песни «Добро», хореографических коллективов «Волжские узоры», «Tolento», театр «Пластилиновый дождь», также гостей праздника ждут веселые конкурсы и викторины от ведущих, призы и подарки.Ровно в полночь по самарскому времени, после трансляции поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина, ночное небо над площадью Куйбышева раскрасит праздничный фейерверк.Приглашаем жителей и гостей Самарской области принять участие в праздничном мероприятии!Ближайшие к площади улицы – улица Чапаевская от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и улица Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе – будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13 часов 31 декабря до 8 часов утра 1 января, сообщает пресс-служба облправительства.