В новогоднюю и рождественскую ночи работа общественного транспорта Самары будет усилена

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- до 03:00 будут курсировать трамваи маршрутов №№ 5, 20, 11, 12, троллейбусы маршрутов №№ 7, 13 и автобусы маршрутов №№ 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47;- до 04:00 будут работать автобусы маршрутов №№ 4, 21м, 48к, 89, 92, 99, 206, 215, 217, 226, 272, 247, 261, 297;- до 04:30 продляется работа трамвайного маршрута № 22; автобусных маршрутов 96, 295, 50, 51, 67, а также автобусных маршрутов-шаттлов (стадион «Самара Арена» – Красная Глинка, стадион «Самара Арена – пл. Кирова).Обращаем внимание на то, что после салюта на площади им. В.В. Куйбышева в 01:15 горожан будут ожидать автобусы маршрутов №№ 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47, 50, 67 – подвижной состав будет подан на ул. Самарская (на участок от ул. Красноармейская до ул. Л. Толстого).Напомним также, что с организацией движения в районе площади им. В.В. Куйбышева в новогоднюю ночь и накануне можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке: http://samadm.ru/media/news/17517/.В ночь на Рождество (с 6 на 7 января 2019 года) для перевозки граждан из Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь св. вмч. Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора по окончании праздничных Богослужений в храмах в 02:00 – 02:30 будут предоставлены автобусы – организуется подача 4-х единиц подвижного состава, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации