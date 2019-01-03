В новогодних торжествах в Самарской области уже поучаствовали 60 тысяч человек
3 января 2019 15:51
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В начале совещания глава региона поздравил всех с наступившим Новым годом и отметил, что в 2018 благодаря слаженной работе всех уровней власти в Самарской области удалось достигнуть значительных позитивных результатов. Вместе с тем, 2019 год также обещает быть насыщенным. «Нам предстоит сконцентрировать свои усилия, в первую очередь, на реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете, что нацпроекты нацелены на достижение результатов по опережающему социально-экономическому развитию всей страны и нашего региона, улучшению благосостояния граждан, их здоровью и увеличению продолжительности жизни. Всё это требует от нас полной мобилизации», – подчеркнул губернатор.
Основной вопрос повестки – оперативная обстановка на территории региона в праздничные дни. В первые дни нового года уже проведено 288 массовых мероприятий, участие в которых приняли почти 60 тысяч человек. Самые масштабные гуляния прошли в Самаре на площади Куйбышева и на последней миле стадиона «Самара Арена».
«Люди отдыхают, но мы должны быть готовы к оперативному реагированию, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, коммунальных аварий», – обратил внимание участников заседания Дмитрий Азаров. Несмотря на официальные выходные дни, в ежедневном режиме за текущей обстановкой в области следят члены регионального кабинета министров совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС. Такие же дежурства организованы и во всех муниципалитетах. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие ситуации и при необходимости оказывать поддержку ответственным службам в их устранении.
Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил о том, что чрезвычайных ситуаций на территории региона с 29 декабря прошлого года по 3 января 2019 – не произошло. За это время в области был зафиксирован ряд пожаров, а также сбои в работе ресурсоснабжающих организаций. В частности, речь шла об аварии на Самарской ТЭЦ, которая произошла днём 30 декабря. В результате ЧП в 849 домах Кировского и Промышленного районов Самары наблюдались перебои в подаче горячей воды и отопления. Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков, ситуация была под контролем. Все жилые дома до окончания работ по устранению аварии были подключены по резервным схемам. Порывы, которые возникали на трубопроводах, устранялись в установленные сроки.
Отдельное внимание участников совещания было уделено вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. Сергей Марков отметил, что график вывоза мусора региональный оператор не нарушал. Поступающие от жителей региона сигналы оперативно отрабатываются. Кроме того, по словам руководителя профильного министерства, до конца января регоператор дополнительно установит более 2 тысяч контейнеров для сбора отходов.
Также в ходе совещания был поднят вопрос состояния дорог. После прошедших сильных снегопадов дороги не везде расчищены по всей ширине проезжей части, есть ряд нареканий к очистке внутриквартальных проездов. Губернатор поручил активизировать работу служб — особенно в крупнейших городах региона Самаре и Тольятти. «В течение выходных решайте проблему, – поручил Дмитрий Азаров главам городов. – Осадков нет несколько дней, но с дорогами не всё благоприятно».
Подводя итоги совещания, Губернатор поручил кабинету министров, а также властям муниципалитетов оперативно реагировать на обращения граждан, подключаться к устранению возникающих нештатных ситуаций, передает пресс-служба облправительства.
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