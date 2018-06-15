В ночь на субботу 16 июня в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-1 °C

Как передает Приволжское УГМС, в предстоящие трое суток погода региона Средней Волги будет обусловлена влиянием поля повышенного атмосферного давления с центром над центральными районами Европейской территории России, поэтому осадки маловероятны.Прогноз погоды на 16 июня.Ночь. Малооблачно. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха 2 ... 7 °C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-1 °C.День. Малооблачно. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 16 ... 21 °C.Прогноз погоды на 17 июня.Ночь. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 6 ... 11 °C.День. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 20 ... 25 °C.Прогноз погоды на 18 июня.Ночь. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 9 ... 14 °C.День. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 20 ... 25 °C.