В налоговых инспекциях Самарской области стартовал региональный проект "Открытые классы"

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На пресс-конференции заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Глеб Рушковский объявил о старте во всех районах губернии нового регионального проекта "Открытые классы". Разъясняя принцип работы «Открытых классов», представитель регионального налогового ведомства подчеркнул, что для предпринимателей это возможность бесплатно освоить азы работы с контрольно-кассовой техникой (ККТ) нового поколения, научиться использовать все возможности онлайн-касс для развития своего бизнеса, задать свои вопросы по проблемам правового и технического характера в применении современных касс, ознакомиться с образцами аппаратов и подобрать для себя оптимальную модель, а также, чтобы не попасть на удочку спекулянтов, узнать адреса и контакты официальных поставщиков контрольно-кассовой техники в короткие сроки в регион, ценовой диапазон на региональном рынке ККТ и фискальных накопителей."Открытые классы" по разъяснению налогоплательщикам и объединений предпринимателей особенностей перехода на новый порядок применения ККТ организованы на площадке УФНС России по Самарской области и в налоговых инспекциях. Уроки проводятся ежедневно в рабочем режиме налогового ведомства - каждый налогоплательщик может выбрать удобное для себя время для посещения и консультации: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу предпринимателей ждут с 09.00 до 16.45 часов. Кроме того, все желающие могут принять участие и в еженедельных практических занятиях, где налогоплательщики смогут получить консультации по всем вопросам перехода на ККТ нового типа, получить практическую помощь в работе с интернет-сервисами ФНС России. Такие же уроки для бизнесменов проводятся и на площадке областной Торгово-промышленной палаты, и под эгидой выездных приемов уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области.