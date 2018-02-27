В начале марта россиян ждут приуроченные к Международному женскому дню четырехдневные «каникулы»

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По его словам, отдыхать в течение четырех дней подряд россиянам позволит произведенный ранее по решению правительства перенос нерабочего дня 6 января, который пришелся на субботу, на пятницу, 9 марта.«Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд, поскольку к 8 и 9 марта добавляются обычные выходные, суббота, 10 марта, и воскресенье, 11 марта», — пояснил Шкловец (цитата по «Интерфаксу»).Замглавы Роструда напомнил также, что в среду, 7 марта, продолжительность рабочего дня сокращается — в преддверии 8 марта — на один час.Трехдневная рабочая неделя не будет самой короткой в 2018 году. В соответствии с подготовленным Министерством труда и социальной защиты и утвержденным правительством графиком первая рабочая неделя мая сократится до двух дней: отдыхать россияне будут с 29 апреля по 2 мая и 5, 6 мая, а работать — только 3 и 4 мая. Те, кому удастся взять на эти два дня отгулы, смогут получить полноценный восьмидневный отпуск.