В музее Эльдара Рязанова готовят новогоднюю программу для гостей

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Сотрудники дома, в котором родился всенародно любимый кинорежиссер, постоянно готовят для посетителей новые мероприятия. Например, было решено, что музей будет работать почти все новогодние праздники, чтобы с экспозицией могли ознакомиться самарцы, которым не хватает времени в будние дни. Кроме того, вечером 31 декабря в сквере Рязанова пройдут массовые гулянья.— Эльдар Александрович — самый «новогодний» из всех российских режиссеров, — говорит заведующий музеем Глеб Чечевин. — Его «Карнавальная ночь» дарила радость новогоднего бала нашим бабушкам и дедушкам, его «Ирония судьбы» вот уже много лет непременный атрибут семейного праздника для всех россиян. Поэтому мы решили пригласить самарцев встретить Новый год вместе с персонажами фильмов этого светлого, душевного и необыкновенно талантливого человека.Режиссер представления — Андрей Бершов. Он приготовил для самарцев много интересного.— Начнется вечер без пяти пять, — поясняет Чечевин. — В этот день все мероприятия будут начинаться «без пяти минут». Этим мы отдаем дань знаменитой песенке из «Карнавальной ночи», которую пела Людмила Гурченко. Программа завершится в девять вечера. Но мы предполагаем, что многие посетители останутся и потом. Празднично убранный сквер будет ярко освещен, а на установленном там большом экране будут демонстрировать фильмы Эльдара Рязанова.Новогодний вечер будет проходить в виде съемок фильма. Каждый гость сможет продемонстрировать свои таланты — показать знание творчества Рязанова, спеть под караоке песни из кинофильмов. Всем предложат поучаствовать в лотерее, которая напомнит еще об одном произведении режиссера — фильме «Зигзаг удачи».Дед Мороз представит музыкантов и вокалистов, которые выступят перед зрителями. Организаторы обещают только живой звук. А Снегурочка будет вместе с жителями города украшать новогоднюю ель. Обзорные экскурсии тоже будут проходить в особенном, новогоднем формате. Эльдар Рязанов предстанет как сказочник, автор современных городских легенд.— 2019 год для нас будет очень насыщенным. 19 мая — год с момента открытия нашего музея. Мы уже готовимся к этому событию, — рассказал Чечевин. — Пока на верхних этажах музея идет ремонт. Однако мы хотим развивать нашу выставочную деятельность с помощью партнеров, которые могут предоставить нам места для экспозиций. Наши сотрудники готовы рассказывать о жизни и творчестве великого кинорежиссера и о российском кино вообще. Также собираем материалы для экспозиции второго этажа. Они касаются и биографии Рязанова, и темы «Куйбышев — запасная столица».В новогодние праздники 2019 года жители и гости Самары могут посетить музей Эльдара Рязанова. Экспозиция музея будет открыта для посетителей:— 3, 4, 5 января с 12.00 до 20.00,— 6 января с 13.00 до 20.00,— 8 января с 12.00 до 20.00.Касса музея закрывается в 19.30.6+