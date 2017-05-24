В музее Алабина открылась выставка «История славянской письменности»

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Выставка знакомит с истоками русской культуры и славянской письменности, с создателями первого алфавита, первой славянской азбуки «кириллицы» - великими греческими просветителями Кириллом и Мефодием. В экспозиции представлены издания древних фолиантов, а также подлинные рукописные и старопечатные книги разных жанров XVIII-XIX вв. из собрания редкого фонда Оренбургского губернаторского музея.Посетители увидят письменные принадлежности монахов - листы пергамента, чернильницу, сосуд для песка, палочки для письма.В разделе выставки, посвященному началу книгопечатания в России, представлены макет первого печатного станка Ивана Фёдорова и цифровые репродукции страниц знаменитой «Острожской Библии».Представляет интерес раздел о достижениях полиграфии XX века и миниатюрных изданиях, как особого вида книжного искусства, сообщает пресс-служба музея.Фото old.alabin.ru