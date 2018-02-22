В музее Алабина откроется выставка декоративно – прикладного творчества и ремесел Самарской области

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Выставка «Рождённые в сердце России» – традиционно главное событие в среде мастеров декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и ремёсел Самарской области. В этом году ее отличительной особенностью станет возможность муниципальным образованиям области комплексно продемонстрировать свою самобытность и культурный потенциал, черты культурной жизни своего района или города.В рамках выставки будут проходить мастер-классы по текстилю, обработке дерева, гончарству и другим видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.Работы мастеров, представленные на отдельных площадках выставки, подразделяются по пяти категориям: «Изобразительное искусство»,«Художественная керамика», «Художественный текстиль» (обработка нити и ткани, костюм, народная кукла), «Художественная обработка дерева и металла» (обработка дерева и древесных материалов, обработка металла), «Современные направления декоративно-прикладного творчества».Выставка продлится до 4 марта 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.