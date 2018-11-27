В музее Алабина откроется виртуальное представительство Государственного музея истории религии
27 ноября 2018 14:17
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Музей истории религии – единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. Собрание музея насчитывает более 180 000 экспонатов, древнейшие из которых датируются VI тысячелетием до н. э.
Цель создания виртуальных представительств состоит в том, чтобы как можно больше людей получило доступ к культурно-историческому наследию в контексте религиозной культуры регионов России.
Информация, собранная в виртуальном представительстве музея истории религии на площадке основной экспозиции музея им. П.В. Алабина, предназначена для разных групп посетителей - школьников, студентов, педагогов, семейной аудитории, местного сообщества.
Музей истории религии представляет три масштабных по объему ресурса, посвященных традиционным для Самарской области религиям: «Христианство», «Ислам» и «Буддизм».
В презентации проекта примут участие представители музея истории религии, различных этно-конфессиональных центров Самарской области, научного сообщества, преподаватели, школьники и студенты, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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