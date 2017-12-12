В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»

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Для посетителей свою продукцию представят предприятия малого и среднего бизнеса, творческие объединения и индивидуальные предприниматели, которые специализируются в сфере производства товаров широкого потребления, а также в области услуг и сервиса.На сегодняшний день уже зарегистрировано более 70 участников - самарских предприятий и стартапов, готовых продемонстрировать результаты своей деятельности в 2017 году и заявить о дальнейшем развитии.На выставке все желающие смогут приобрести вязаные изделия, принадлежности для ароматерапии, сувениры из творческих мастерских города и даже резную мебель. Для дам будут представлены украшения из натурального камня и бисера, кружева, шали, палантины, головные уборы, дизайнерская одежда и многое другое. Гости смогут побаловать себя всевозможными видами сыров от семейной сыроварни, сдобными хлебобулочными изделиями, разнообразными мясными деликатесами, имбирными пряниками и другими разнообразными вкусностями. Уникальные вещи представит лавка изделий из кожи.Маленьких посетителей ждет увлекательная программа с участием Деда Мороза и других новогодних персонажей. Мастера покажут, как свалять из шерсти «Рождественского ангела», «Летний луг», «Сувенирный валеночек», а также изготовят с детьми традиционную новогоднюю игрушку, новогодний венок и открытку. Пройдет мастер-класс набойки по ткани, росписи на пряниках и лепке из глины. Также для юных посетителей подготовлены развивающие занятия, интерактивные развлечения и игры, музыкальные номера и выступления артистов различных жанров. Кульминацией выставки станет конкурс, в котором никто не останется без подарка.Выставка будет открыта с 10.00 до 18.00 до 17 декабря, сообщает пресс-служба администрации Самары.