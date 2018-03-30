В музее Алабина состоялось прощание с государственным и общественным деятелем Валентином Романовым

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Самара простилась с человеком-эпохой.Почтил память Валентина Романова и глава региона Дмитрий Азаров."Валентин Степанович — выдающийся государственный политический и партийный деятель, человек, вся жизнь которого связана с развитием и становлением нашего региона. Он много лет отдал развитию Новокуйбышевска и области в целом, внес огромный вклад в самарскую экономику. Сегодня трудно сотням людей, которые знали Валентина Степановича лично", — отметил глава региона."Его готовность прийти на помощь и забота о жителях региона были его повседневной деятельностью. Это - пример для многих поколений", - подчеркнул Дмитрий Азаров.За большой вклад в развитие региона Дмитрий Азаров предложил увековечить имя Валентина Романова в числе Почетных граждан Самарской области: "Это выдающийся человек. Он внес огромный вклад в экономику региона и развитие парламентаризма."