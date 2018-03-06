В мультимедийном парке «Россия – Моя история» состоится праздничный концерт, посвященный 8 Марта

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В канун первого весеннего праздника вспоминаем его историю. Вместе с детскими и фольклорными коллективами Самарской области и Дома Дружбы Народов. В 1910 году на Международной женской конференции немецкая коммунистка, женщина- реформатор Клара Цеткин предложила учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира! В России его впервые отметили в 1913 году, в дореволюционном Петербурге. Тогда прошло одобренное правительством «научное утро по женскому вопросу», в его повестке – проблемы материнства, инфляции и права голоса женщин! Официально государственным праздничным выходным днем праздник стал с 1966 года! С тех порженщины, конечно, добились равноправия с мужчинами – дамы летают в космос, занимаются наукой, руководят крупными компаниями.Сохраняя красоту и нежность, доброту и любовь!Женщины, имена которых вошли в историю региона, не были домоседками и много трудились для общества! К примеру, мать писателя Алексея Толстого – красавица Александра Бостром сама писала книги, организовывала спектакли любительского театра в городском саду. А жена купца Шихобалова – Елизавета – вместе с мужем совершила 5 кругосветных путешествий и всякий раз привозила в дар местному музею художественные полотна. Одна из самых известных самарчанок – Александра Курлина – умело торговала хлебом и помогала бедным. При этом дамы оставались добрыми и милыми хранительницами домашнего очага, создавали уют в своем доме, занималисьрукоделием.Дамы всегда стремились украсить ткани, из которых шилась одежда и предметы быта – полотенца, покрывала. Вместе поговорим об истории вышивки и популярной сегодня технике батик.В канун 8 марта весеннюю коллекцию шарфов и шейных платков представит художница Алена Самарцева. Причем в роли моделей выступят экскурсоводы парка «Россия – Моя история».Кроме того, выставка национальных женских головных уборов расскажет об истории разных народностей.ТЦ «ГудОк» /Красноармейская, 131/, 3 этажМесто проведения: ТЦ «ГудОк» /Красноармейская, 131/, 3 этаж Мультимедийный парк «Россия – Моя история». Входная группа.Дата: 7 мартаВремя: 16.00Вход свободный8 марта в 13.00 и 15.00 – мастер-классы для детей по изготовлению подарков мамам и бабушкам, сообщает пресс-служба облправительства.