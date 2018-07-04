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В московском метро собрали самые необычные вопросы от гостей ЧМ-2018

4 июля 2018 23:23
188
Иностранные гости спрашивали у волонтеров и сотрудников метрополитена, где находится «станция с собачками», «где спит Ленин», а также предлагали выйти замуж.
Как передает РБК, самыми популярными вопросами, с которыми иностранные болельщики и туристы обращались к сотрудникам Московского метрополитена и волонтерам, стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?». Об этом рассказал вице-мэр — руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит сайт мэра Москвы.

«Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где станция с собачками, имея в виду «Площадь Революции», — добавил чиновник.

При этом самыми необычными вопросами гостей Москвы, о которых рассказали волонтеры, стали «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, могу ли я переночевать в метро?».

В сообщении уточняется, что с начала чемпионата мира по футболу за помощью к волонтерам обратились более 270 тыс. иностранных туристов и болельщиков. Чаще всего вопросы задают на станциях «Пушкинская» и «Площадь Революции». Каждый день около 100 волонтеров оказывают помощь на 80 центральных и главных пересадочных станциях. На 13 станциях метро и пяти станциях МЦК расположены также стойки «Живое общение» для оказания информационной помощи пассажирам.

Точные данные о том, сколько иностранцев приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, пока не публиковались. 15 июня, на следующий день после начала турнира, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что в страну приехали более 2 млн зарубежных болельщиков.


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Комментарии



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