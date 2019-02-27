В московской школе произошла массовая драка третьеклассников

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Отмечается, что инцидент произошел 26 февраля. Двух учениц 2009 года рождения и одну 2010 года рождения доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского. Двух пострадавших госпитализировали, родители третьей девочки отказались от госпитализации.Медики зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Директор школы подтвердил РБК информацию об инциденте в школе, отказавшись раскрыть подробности. «Да, это было у нас. Мы сначала разберемся у себя, потом опубликуем пресс-релиз. По телефону я ничего пояснять не буду», — сказал он.«Полицейские ОМВД по району Дорогомилово устанавливают причины и обстоятельства конфликта между учащимися в общеобразовательном учреждении в районе Дорогомилово, который был 26 февраля. Несколько несовершеннолетних обращались за помощью в медучреждения», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.В справочной детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н.Сперанского отказались от комментариев.Фото: соцсети