В мире из-за селфи погибло более 250 человек

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Учёные из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года. Они обнаружили 259 селфи с летальным исходом. По словам учёных, чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом — например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, — а также разбиваются, упав с высоты.Стало известно, что чаще всего из-за селфи люди умирают в Индии. Также такие случаи часто происходят в России, США и Пакистане. Более 85% всех жертв в результате селфи — люди в возрасте от 10 до 30 лет.