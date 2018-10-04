В мире из-за селфи погибло более 250 человек
4 октября 2018 17:19
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За последние 6 лет из-за селфи в мире погибло более 250 человек, передает life.ru. Об этом сообщили индийские исследователи, пишет Washington Post.
Учёные из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года. Они обнаружили 259 селфи с летальным исходом. По словам учёных, чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом — например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, — а также разбиваются, упав с высоты.
Стало известно, что чаще всего из-за селфи люди умирают в Индии. Также такие случаи часто происходят в России, США и Пакистане. Более 85% всех жертв в результате селфи — люди в возрасте от 10 до 30 лет.
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