В микрорайоне «Южный город-2» открылся новый участковый пункт полиции

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Перед новым пунктом полиции выстроились участковые уполномоченные полиции, имеющие самые высокие показатели в служебной деятельности, приглашенные из всех территориальных органов Самарской области. Начальник областного главка Александр Винников поздравил стражей правопорядка с грядущим профессиональным праздником, пожелав им успехов в нелегкой, но очень важной и самой близкой к гражданам службе, а затем вручил им нагрудные знаки «За отличие в службе», ценные подарки и почетные грамоты, а участковый уполномоченный полиции Роман Кузнецов, представитель ОП № 24 Управления МВД России по г. Тольятти получил из рук генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова ключи от нового автомобиля «Лада Гранта».Глава Администрации Волжского района Евгений Макридин отметил, что теперь для работы участковых уполномоченных полиции в новом микрорайоне созданы все условия и присоединился к поздравлениям, пожелав стражам правопорядка здоровья и повышения по службе.После церемонии награждения состоялось тожественное открытие нового участкового пункта полиции. Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, глава Администрации Волжского района Евгений Макридин и президент фирмы-застройщика Николай Чудаев перерезали символическую красную ленту и осмотрели помещение.Александр Винников отметил, что помещение, оборудованное новейшей оргтехникой и информационными щитами, которое Администрация передала полицейским, соответствует всем нормам и стандартам, поздравил сотрудников полиции с новосельем и пожелал им удачи в службе на новых рабочих местах.В новом участковом пункте полиции будут нести службу двое участковых уполномоченных полиции и инспектор по делам несовершеннолетних, которые поблагодарили представителей администрации и фирмы-застройщика за красивые, а главное удобные помещения, пообещав достойно нести службу.Начальник О МВД России по Волжскому району Павел Фомин рассказал о том, что благодаря строящимся микрорайонам «Южный город» Волжский район стремительно растет и развивается, общая численность жителей новых кварталов уже сейчас превышает 16 тысяч человек и также присоединился к поздравлениям, звучавшим в адрес участковых уполномоченных полиции в преддверии праздника, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области