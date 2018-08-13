В микрорайоне Волгарь заработает новый детский сад
13 августа 2018 16:03
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Новое дошкольное образовательное учреждение на 230 мест возвели в 9 квартале микрорайона. По словам представителя подрядной организации, готовность объекта составляет 95 процентов: завершены все строительно-монтажные работы, осталось смонтировать специальное оборудование, установить мебель и технику, а также благоустроить прилежащую территорию.
«Садик возведен в соответствии со всеми современными требованиями – здесь, в том числе, будет функционировать специальная группа, рассчитанная для маломобильных детишек. В здании размещены грузоподъемник и пассажирский лифт, которые призваны облегчить передвижение ребят на колясках по помещению», - рассказал вице-президент по строительству группы-компании «Амонд» Михаил Мальцев.
Кроме того, 12-ти групповой детский сад оснащен музыкальным и спортивным залами, кабинетом логопеда и кабинетом психолога, кабинетами преподавателей по физкультуре и музыке, складскими помещениями, пищеблоком, медицинским кабинетом и прачечной. В скором времени во дворе детского сада разместят две спортивных площадки со специальным антитравматическим покрытием, теневыми навесами, скамейками, игровым комплексом «Паровозик», песочницей, игровым комплексом «Королевство», лабиринтом и стенкой для метания.
При осмотре объекта у главы города вызвали вопросы пятна влаги на потолке. Подрядчик заверил: пятна образовались не из-за протечки кровли, это результат определенного технологического процесса:
«Строительство проходило в зимних условиях и это наложило свой отпечаток. Отопление в здании давали зимой, до этого в садике была минусовая температура, строение успело промерзнуть. Помещение стало прогреваться, и точка росы ушла в стены и потолок, - пояснили подрядчики. – Через кровлю ничего не протекало, пятна на потолке – остаточное явление после запуска отопления».
Для устранения дефектов специалисты просушивают слой теплоизоляции в потолке. В тех местах, где таких мер оказалось недостаточно, меняют утеплитель в рамках гарантийных обязательств. Елена Лапушкина лично проверила качество работ.
«Осмотр показал, что все работы выполнены по нормативам и идут в соответствии с графиком, а это значит, что детский сад будет запущен в установленный срок – в октябре этого года. Тем не менее, Департамент градостроительства проведет дополнительное обследование перед вводом в эксплуатацию объекта, - подчеркнула Глава города. – Также сегодня мы пообщались с подрядчиком на предмет строительства жилых домов в непосредственной близости от учреждения: беспокоит соседство строительной площадки и детского сада. Мы договорились с руководством строительной компании о наращивании темпов и синхронизации строительства домов и ввода дошкольного учреждения в эксплуатацию», передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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