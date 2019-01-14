В микрорайоне «Волгарь» ведутся маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха

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Данная работа проводится по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с неоднократными обращениями жителей микрорайона.Отбор проб воздуха и их анализ производится аккредитованной лабораторией подведомственного министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ГБУ СО «Природоохранный центр» по заказу администрации городского округа Самара.Так, 14 января 2019 года в 00.00 на улице Осетинская произведен отбор проб при южном направлении ветра. При анализе проб атмосферного воздуха превышений предельно-допустимых концентраций по 7 ингредиентам, характерным для выбросов промышленных и коммунальных предприятий, в том числе очистных сооружений канализации, не выявлено. Качество атмосферного воздуха соответствовало гигиеническим нормативам.Вечерние и ночные маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в микрорайоне «Волгарь» будут продолжены с информированием населения об их результатах через СМИ. В случае выявления фактов загрязнения воздуха вся информация в оперативном порядке будет направлена в уполномоченные органы надзора для её анализа и принятия решения, передает пресс-служба облправительства.