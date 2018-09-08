В микрорайоне Волгарь сегодня проходит праздник Дружбы народов

161

Сегодня праздник Дружбы народов отмечают в одном из самых новых и самых дружных микрорайонов города Волгарь.Выступления национальных творческих коллективов, стихи, танцы, ярмарка авторских изделий - все, что нужно для заряда хорошего настроения на все выходные!С праздником земляков поздравил глава региона Дмитрий Азаров."У нас огромная, великая, многонациональная страна. И в стратегии национальной политики нашей Родины очень точно указано такое понятие как "единство многообразия. Мы едины в любви к своей великой Родине - России. Мы едины в стремлении к благополучию и процветанию нашей страны. Едины мы и в желании защитить Родину, если это потребуется. Мы многообразны в своём характере, в своей культуре, и это единство позволяет нам взаимообогащать культуры", - отметил руководитель области."На территории СО проживают представители 157 национальностей. И у нас очень крепкие многовековые традиции дружбы народов, совместного развития наших городов и сел, строительства крупнейших в стране предприятий. Вместе, одной семьёй, мы создавали славу и величие самарской земли. И я очень рад, что эти традиции наших предков и сегодня бережно сохраняются!"- подчеркнул глава региона.На празднике Дмитрий Азаров обсудил аспекты сотрудничества с представителями национально-культурных центров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.