В микрорайоне Волгарь открылся новый детский сад на 240 мест
11 января 2018 16:31
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Детский сад на 240 мест был построен в рамках реализации федеральной программы «Жилище», а также за счет средств областного и городского бюджетов.
«Мы открываем этот детский сад в год, когда в нашей стране начинается реализация проекта «Десятилетие детства», утвержденного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Эта программа нацелена, в первую очередь, на увеличение рождаемости, развитие детей и на поддержку семей», - подчеркнул глава региона.
Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что многие сотрудники детского сада – жители того же района, что и их воспитанники.
«Очень многие педагоги, сотрудники, которые будут следить за питанием, за здоровьем ваших детей, также живут в Волгаре. Они – соседи своих воспитанников. Это укрепляет чувство ответственности, желание трудиться хорошо», - сказал Дмитрий Азаров.
Новый детский сад рассчитан на двенадцать групп для дошколят в возрасте от 2-х до 6-ти лет. По словам заведующей образовательного учреждения Любови Кичайкиной, комплектация групп производилась с учетом увлечений и интересов детей. Отсюда и их названия – «Художники», «Строители» или «Космонавты».
Поздравляя жителей микрорайона с открытием нового учреждения, Елена Лапушкина отметила, что отрасль образования является одной из приоритетных для горадминистрации.
«Мне бы хотелось, чтобы этот детский сад стал вторым домом для ваших детей, и они получили здесь все возможности для успешного развития, а мы будем в этом помогать, - подчеркнула глава города. - В ближайшие годы нам предстоит продолжить работу по созданию новых учреждений образования. Уверена, что уже в скором времени в Самаре станет больше светлых, уютных и просторных детских садов и школ».
Отметим, что открывшийся детский сад – не первое образовательное учреждение на территории микрорайона Волгарь: в 2015 году здесь был открыт первый детский сад, а в 2016 – общеобразовательная школа. Кроме того, до конца 2018 года планируется окончательно решить вопрос с местами в дошкольных образовательных учреждениях с помощью открытия еще одного детского сада, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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