В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест
2 ноября 2018 16:54
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Возвести новое дошкольное образовательное учреждение всего за год помогла федеральная программа «Жилище», а также средства из областного и городского бюджетов:
«Строительство этого детского сада стало возможно благодаря вам, дорогие родители, благодаря федеральному центру, региональным и муниципальным вложениям. Это яркий пример того, что единение и совместные усилия позволяют совершать добрые и полезные дела, - сказала Елена Лапушкина. – До конца года мы отроем еще один детский в таком же молодом микрорайоне – в Волгаре, который также рассчитан на 350 деток. На 2019 год намечено строительство еще нескольких детских садов с ясельными группами. Кроме того, мы сейчас активно занимаемся вопросом возращения зданий детский садов, которые ранее были переданы в ведение других организаций. На этом мы не остановимся, нас очень радует, что рождается много детей. Это та работа, которой всегда приятно заниматься».
Новый детский сад рассчитан на восемнадцать групп для дошколят в возрасте от 2-х до 6-ти лет. Пока детский сад укомплектован только на 2/3, очередной набор ребят в группы состоится в начале декабря.
Заведующая учреждением Мария Шафигулина рассказала, что детский сад оборудован в соответствии со всеми современными требованиями, в помещениях создана безбарьерная среда для детишек c ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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