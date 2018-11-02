В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

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Возвести новое дошкольное образовательное учреждение всего за год помогла федеральная программа «Жилище», а также средства из областного и городского бюджетов:«Строительство этого детского сада стало возможно благодаря вам, дорогие родители, благодаря федеральному центру, региональным и муниципальным вложениям. Это яркий пример того, что единение и совместные усилия позволяют совершать добрые и полезные дела, - сказала Елена Лапушкина. – До конца года мы отроем еще один детский в таком же молодом микрорайоне – в Волгаре, который также рассчитан на 350 деток. На 2019 год намечено строительство еще нескольких детских садов с ясельными группами. Кроме того, мы сейчас активно занимаемся вопросом возращения зданий детский садов, которые ранее были переданы в ведение других организаций. На этом мы не остановимся, нас очень радует, что рождается много детей. Это та работа, которой всегда приятно заниматься».Новый детский сад рассчитан на восемнадцать групп для дошколят в возрасте от 2-х до 6-ти лет. Пока детский сад укомплектован только на 2/3, очередной набор ребят в группы состоится в начале декабря.Заведующая учреждением Мария Шафигулина рассказала, что детский сад оборудован в соответствии со всеми современными требованиями, в помещениях создана безбарьерная среда для детишек c ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары