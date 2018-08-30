В микрорайоне «Кошелев-парк» 1 сентября состоится открытие самой большой школы в Самарской области.

88

В торжественной церемонии открытия примут участие:Азаров Дмитрий Игоревич, врио Губернатора Самарской области;Кошелев Владимир Алексеевич, Председатель Совета директоров корпорации «КОШЕЛЕВ»;Пылев Владимир Александрович, врио министра образования и науки Самарской области;Ларин Алексей Михайлович, директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка;Макридин Евгений Адександрович, глава муниципального района Волжский.В одном крыле здания переменной этажности будут обучаться младшие школьники, во втором расположены классы для средней и старшей школы. Между ними находятся два спортзала и два зала для гимнастики, 25-метровый бассейн, вместительный актовый зал, оборудованные столовые, пищеблок. Великолепно оснащены кабинеты физики, информатики и кабинеты 3-d моделирования и робототехники. Оборудованы также дополнительные кабинеты, чтобы дети могли постигать тайны домоводства, где можно готовить настоящие угощения. Или научится работать на станках с ЧПУ.Здание школы № 1 самое современное на сегодняшний день, оно полностью приспособлено для маломобильных групп населения. Школа в «Кошелев-парк» рассчитана на 1360 учащихся, решен вопрос с кадровым обеспечением. Новое здание школы было построено в рекордные сроки. Общая площадь школы впечатляет не менее, чем количество учащихся – 23 тысячи квадратных метров. Для открытых занятий спортом во дворе школы футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, волейбол, беговые дорожки и площадки для прыжков в длину, передает пресс-служба «Кошелев-парк».