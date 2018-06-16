В медиа-центре "Самара Арены" Дмитрий Азаров и Тагир Хайбулаев встретились с российскими и международными СМИ

Представителей медиа интересовала подготовка региона к играм, культурная программа для болельщиков.Глава региона отметил, что регион создаст медиа условия для комфортной работы, призвал журналистов к осмотру достопримечательностей, посещению музеев и экскурсий. По распоряжению Дмитрия Азарова экскурсии в областные и муниципальные музеи при предъявлении аккредитационного баджа будут бесплатными.Глава региона заявил, что на всех матчах, проходящих в Самаре, будет большой ажиотаж, но на матче Россия -Уругвай точно будет аншлаг!Кстати, лучший игрок завтрашнего матча Сербия - Коста-Рика по версии самарских болельщиков получит специальный приз от Дмитрия Азарова."Лучшему игроку будет отдельный приз от главы Самарской области, потому что это первый международный матч на "Самара-Арене". И я этот приз подготовил, какой он - это сейчас сюрприз, секрет, но скоро обо всем узнаете", - сказал Дмитрий Азаров.Глава региона подчеркнул, что город и регион провел большую работу по подготовке к ЧМ-2018. Именно в Самаре была утверждена первая программа подготовки - ещё до утверждения городов-организаторов. При первом визите ФИФА программу представлял Дмитрий Азаров - тогда ещё мэр города.В финале встречи со СМИ Глава региона, пришедший в майке города-организатора Самары, удивил всех журналистов, сняв майку с символикой города. Оказалось, что под ней еще одна майка - со сборной России."Мы болеем за нашу сборную", - подчеркнул Дмитрий Азаров.После окончания официальной части пресс-конференции глава региона ознакомился с работой информационной стойки города-организатора, пообщался с представителями медиа, а после этого проверил последние приготовления к завтрашнему матчу на стадионе "Самара Арена"."Все почти готово, остались последние штрихи. Уже завтра наш красавец-стадион увидят болельщики со всего мира! Здесь созданы все условия, в том числе, и для статусных болельщиков, забронировавших места в ложах. В любом случае, обзор с любой точки стадиона шикарный", - отметил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.