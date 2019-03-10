В масленичных гуляниях на площади Куйбышева приняли участие больше 30 тысяч человек
10 марта 2019 19:37
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В Загородном парке Елена Лапушкина познакомилась с программой наиболее крупных площадок – детской, основной и молодецкой, а также посетила выставку-ярмарку изделий народного творчества.
Приехав на площадь Куйбышева, Глава города посетила основные тематические площадки - «Маслену», «Народные забавы», «Город мастеров», «Самарский самовар», «Спортивный городок», а также центральную сцену, малую сцену и площадку с дополнительными активностями.
На центральной сцене выступалилучшие творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова, театр народной песни «Добро», фольклорные и эстрадные исполнители, а также приглашенные гости – Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.
На малой сцене была организована работа кукольного театра и выступления коллективатеатра юного зрителя «СамАРТ».
Не обошлись масленичные гуляния и без русских народных забав, таких, как бой на подушках, гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъём на столб с призами. Также на площади будут состоялиськулинарные поединки, спортивные соревнования и мастер-классы,конкурсы народных песен и частушек. Гостей праздника угощали горячим чаем и блинами, а также другими вкусностями, представленными на гастрономическом фестивале. Кроме того, в «Городе мастеров» каждый пришедший на площадь смог выбрать себе сувенир по душе: здесь свои товары представляли более 130 мастеров из Самары, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска и Оренбурга.
По предварительным данным, проводить зиму на площадь Куйбышева в этом году пришли более 30 тысяч самарцев, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото здесь.
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Комментарии
Социум
10 марта 2019 19:37
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