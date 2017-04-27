В майские праздники судебные приставы Самарской области будут дежурить в аэропорту «Курумоч»

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В период майских праздников с 28 апреля по 9 мая 2017 года судебные приставы Самарской области в рамках акции «В отпуск – без долгов!» будут готовы вынести постановление о снятии временного ограничения должников в праве выезда за пределы Российской Федерации непосредственно в пунктах прохождения Государственной границы России. Таким образом, гражданам будет предоставлена возможность решить данные вопросы прямо в аэропорту «Курумоч».Также судебные приставы региона проинформируют выезжающих о наличии задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» и дадут подробные разъяснения должникам о порядке их дальнейших действий.Стоит напомнить, что снованием для отмены ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и т.п.).Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса категорически не рекомендуется.Всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, следует немедленно обратиться к электронному сервису «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области по ссылке http://r63.fssprus.ru, чтобы проверить себя на наличие задолженностей.Аналогичные дежурства специалистов будут организованы всех без исключения территориальных органах ФССП России, так как туристы из регионов могут покинуть страну через столичные и иные аэропорты, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.