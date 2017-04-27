В майские праздники судебные приставы Самарской области будут дежурить в аэропорту «Курумоч»
27 апреля 2017 18:17
121
В период майских праздников с 28 апреля по 9 мая 2017 года судебные приставы Самарской области в рамках акции «В отпуск – без долгов!» будут готовы вынести постановление о снятии временного ограничения должников в праве выезда за пределы Российской Федерации непосредственно в пунктах прохождения Государственной границы России. Таким образом, гражданам будет предоставлена возможность решить данные вопросы прямо в аэропорту «Курумоч».
Также судебные приставы региона проинформируют выезжающих о наличии задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» и дадут подробные разъяснения должникам о порядке их дальнейших действий.
Стоит напомнить, что снованием для отмены ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и т.п.).
Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса категорически не рекомендуется.
Всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, следует немедленно обратиться к электронному сервису «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области по ссылке http://r63.fssprus.ru, чтобы проверить себя на наличие задолженностей.
Аналогичные дежурства специалистов будут организованы всех без исключения территориальных органах ФССП России, так как туристы из регионов могут покинуть страну через столичные и иные аэропорты, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 апреля 2017 20:13
Мероприятие было направленно на профилактику и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Социум
103
27 апреля 2017 18:17
Они помогут гражданам вылететь за границу и узнать о своих долгах. Социум
120
27 апреля 2017 18:16
Сирень была и остается символом Победы. Именно с букетами сирени в мае 1945 года встречали советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой. Социум
124
Здравоохранение
26 апреля 2017 22:53
В текущем году данное мероприятие проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат». Здравоохранение
219
26 апреля 2017 22:33
Александр Владимирович Вавилов. Здравоохранение
1267
24 апреля 2017 13:53
На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию. Здравоохранение
217
Туризм
21 апреля 2017 09:12
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
252
20 апреля 2017 10:31
С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по социальной политике. Туризм
283
20 апреля 2017 09:22
Это связано со взрывами на юге страны. Туризм
70
Образование
27 апреля 2017 20:43
Губернатор вручил В.Н.Пономаренко ключи от автомобиля Lada Granta. Образование
233
27 апреля 2017 12:17
Зритель увидит 16 студенческих номеров. Образование
126
26 апреля 2017 17:53
Стать участником могут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и... Образование
213
Культура
27 апреля 2017 11:32
Выступит одна из самых интересных молодых певиц Самары Яна Дьякова. Культура
149
26 апреля 2017 12:08
На встречу приглашены ветераны, школьники, представители общественности. Культура
174
26 апреля 2017 11:35
Репетиции нового спектакля начинаются 26 апреля. Культура
177
Мода
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
160
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
108
31 марта 2017 14:45
Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
197
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
703
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
943
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1144
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2498
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1459
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6228
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
371
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
823
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2044
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3065
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3147
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12087
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают