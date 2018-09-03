В летнем театре Струковского сада проходит воркшоп "Самара открытый город", посвящённый развитию городской среды

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Неформальное название дискуссии "Самара открытый город" - проектно-курортный семинар. Участники отметили, что ещё совсем недавно Самара и мечтать не могла о том, чтобы стать центром туристической жизни, а фраза "Самара - город курорт" звучала по меньшей мере смело.Теперь, когда по результатам проведения ЧМ Самара заняла 4 место по турпотоку среди городов-организаторов, нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить и развить это направление."Мы убедились в собственных силах.Убедились, что у нас есть все, чтобы создавать новые импульсы для привлечения внимания к нашему городу и региону в целом, и что это работает не только на туристов, но и в первую очередь - во благо СО и всех ее жителей", - отметил Дмитрий Азаров."Наш город имеет уникальное географическое положение, нужно в полной мере использовать нашу главную жемчужину - реку Волгу и набережную. Я очень рад, что в последнее время город действительно преображается. Конечно, огромный импульс благоустройству города, приведению в порядок исторических зданий дал ЧМ-2018 и подготовка к нему", - подчеркнул глава региона.Дмитрий Азаров обозначил основные задачи архитекторского сообщества, профильных ведомств:- не допустить деградации вновь созданных пространств;- сохранить облик исторической части Самары;- развивать территорию, прилегающую к "Самара Арене"."Мы прилагаем серьезные усилия по реновации исторического центра, чтобы реновация охватила всю территорию исторических районов. Не только туристические маршруты. Нам крайне важно уникальное наследие нашего города", - рассказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.