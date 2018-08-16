В лесах региона усилены меры противопожарной безопасности

102





«Все подразделения служб лесной охраны Самаркой области находятся в состоянии повышенной готовности, таковы погодные условия. У нас есть все необходимые силы и средства для того, чтобы оперативно реагировать на возгорания в лесном фонде и ликвидировать их в максимально короткие сроки. Но главная наша задача – вообще не допускать в лесу возгораний, и сегодня на это направлены все наши усилия», - подчеркнул врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр

Ларионов.



Все мероприятия по выявлению и ликвидации очагов возгорания в лесном фонде проводятся в тесном взаимодействии с Противопожарной службой Самарской области и ГУ МЧС по Самарской области, передает пресс-служба облправитеьства.

Соответствующее поручение дано министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в связи с установившимся в большинстве районов высоким классом пожарной опасности.Для охраны лесов от пожаров региональная диспетчерская служба региона работает в круглосуточном режиме. Ведется непрерывное видеонаблюдение, технические возможности которого (26 видеокамер на самых высоких точках) позволяют охватить до 90% лесного фонда. Программа «Лесной дозор» моментально фиксирует задымления и возгорания и определяет место и координаты очага.Диспетчер принимает звонки и в режиме on-line незамедлительно передаёт ответственным службам для оперативного реагирования.Лесными инспекторами осуществляется патрулирование по 180 маршрутам общей протяженностью 29 км. Сформировано 86 патрульных групп, оснащенных радиостанциями и ранцевыми огнетушителями с привлечением представителей правоохранительных органов.Проработаны планы взаимодействия между всеми ответственными за охрану лесного фонда структурами, чтобы в случае необходимости люди и техника могли быть оперативно передислоцированы к очагу возгорания для принятия экстренных мер пожаротушения.В связи с тем, что основная причина лесных пожаров – это человеческий фактор, ведется постоянная работа с жителями региона по разъяснению мер противопожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях. По оценкам представителей службы лесной охраны Самарской области, жители региона с каждым годом все более внимательно и ответственно относятся к соблюдению мерпротивопожарной и санитарной безопасности в местах своего отдыха. Тем не менее, с начала противопожарного периода 2017 года инспекторами составлен 61 протокол на физических лиц за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесу.