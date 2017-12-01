В легкую бригаду ЦВО под Самарой поступила последняя партия пикапов для ракетных комплексов

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного туристического продукта в рамках развития промышленного туризма в Самаре и Самарской области.
6 декабря пройдет форум «Самара-Гостеприимная»
Ее основная цель — информирование населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
ПВГУС присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.
1 декабря на церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москву приедут Лотар Маттеус, Пеле, Роналдо и Роналдиньо
Главной темой стало подведение итогов реализации городской программы благоустройства и партийного проекта «Городская среда», реализуемого «Единой Россией».
Депутаты Думы Тольятти обсудили с жителями города итоги программы благоустройства
Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте.
Дмитрий Азаров дал поручение главам Самары и Тольятти провести прием граждан по вопросам общественных перевозок
С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться», сообщили источники РБК.
Путин поставил задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений
Все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и передавать показания приборов учета.
ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале проведению стимулирующей акции «Включайся 2»
Участники: детские и юношеских вокально-хоровые коллективы Самарской области.
В Самарской филармонии пройдет Областной фестиваль детских и юношеских хоров «Школьный корабль»
сегодня  Пятница, 1 декабря, 17:00
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 58.58
0.25
EUR 69.52
0.32
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В легкую бригаду ЦВО под Самарой поступила последняя партия пикапов для ракетных комплексов

1 декабря 2017 12:22
122
В легкую бригаду ЦВО под Самарой поступила последняя партия пикапов для ракетных комплексов Это автомобили УАЗ-Патриот.
Это автомобили УАЗ-Патриот.

Мотострелковая бригада Центрального военного округа, сформированная в декабре 2016 года под Самарой, получила на вооружение последнюю партию автомобилей УАЗ-Патриот, теперь их в бригаде около 100. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников.

- В составе армии есть уникальный для Вооруженных сил России мотострелковый батальон. Он был сформирован в составе новой мотострелковой бригады в конце прошлого года с использованием опыта ведения современных боевых действий. Недавно туда поступила последняя партия пикапов, которые способны нести на своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17, но и противотанковые и ракетные комплексы, - сказал генерал-майор Бердников.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 декабря 2017  16:42
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного туристического продукта в рамках развития промышленного туризма в Самаре и Самарской области.
6 декабря пройдет форум «Самара-Гостеприимная»
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного... Социум
16
1 декабря 2017  15:11
Все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и передавать показания приборов учета.
ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале проведению стимулирующей акции «Включайся 2»
Все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и... Социум
104
1 декабря 2017  15:01
Участники: детские и юношеских вокально-хоровые коллективы Самарской области.
В Самарской филармонии пройдет Областной фестиваль детских и юношеских хоров «Школьный корабль»
Участники: детские и юношеских вокально-хоровые коллективы Самарской области.   Социум
85
Весь список

Здравоохранение
1 декабря 2017  11:10
Самарские студенты-медики – кадровый резерв скорой помощи Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку.
Самарские студенты-медики – кадровый резерв скорой помощи
Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку. Здравоохранение
118
1 декабря 2017  09:58
Россиян стали чаще тестировать на ВИЧ В Роспотребнадзоре считают, что это позволяет снизить распространенность вируса.
Россиян стали чаще тестировать на ВИЧ
В Роспотребнадзоре считают, что это позволяет снизить распространенность вируса. Здравоохранение
116
30 ноября 2017  11:07
За круглым столом в Самаре обсудят меры борьбы со СПИДом Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом.
За круглым столом в Самаре обсудят меры борьбы со СПИДом
Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом. Здравоохранение
182
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
259
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
462
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
342
Весь список
Туризм
30 ноября 2017  16:09
Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
 Активным путешественникам  туры в Боливию  интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями.  Туризм
63
30 ноября 2017  11:12
В Крыму утвердили размер курортного сбора С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха.
В Крыму утвердили размер курортного сбора
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
189
27 ноября 2017  21:10
Отдых в Египте
Отдых в Египте
 Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
74
Весь список
Образование
1 декабря 2017  12:02
Текст
Текст "Тотального диктанта — 2018" доверят писательнице Гузели Яхиной
Столица "Тотального диктанта" будет объявлена в конце января. Образование
109
1 декабря 2017  09:34
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке Меоприятие проводит в Альянс Франсез Самара.
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара. Образование
157
30 ноября 2017  16:11
Ментальная арифметика в Школе Соробан
Ментальная арифметика в Школе Соробан
 Принцип действия методики ментального счёта состоит в планомерном, регулярном стимулировании различных центров коры головного мозга и активации процесса... Образование
66
Весь список

Культура
30 ноября 2017  14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.
Самарский театр оперы и балета отправляется на гастроли в Уфу
 Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.  Культура
221
29 ноября 2017  15:36
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по которой в любом, даже самом миниатюрном карандашном рисунке, должна присутствовать вся Вселенная.
В Самаре открывается выставка «Павел Филонов» из собрания Государственного Русского музея
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по... Культура
269
29 ноября 2017  14:14
По пьесе Алекса фон Бъёрклуда «Дурачок».
В самарском театре «Витражи» состоится премьерный показ спектакля «Миллиард»
 По пьесе Алекса фон Бъёрклуда «Дурачок».    Культура
191
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
133
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
203
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
304
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4939
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1763
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8654
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2460
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9872
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2840
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1920
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1452
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1798
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1685
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1414
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3042
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017»
В Самаре в ДК Литвинова пройдет Межрегиональный чемпионат по восточным танцам Belly Dance 2017
Весь список
Популярное
за сегодня

В Сызранской больнице скончалась новорожденная девочка из-за несвоевременного выявления врожденного заболевания

725

Виктор Сазонов: «Пополнение бюджета и эффективное расходование средств областного бюджета – это стратегические задачи, которые мы должны активно реализовывать».

260

Алина Копосова из Самары стала победительницей на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2017»

224
за неделю

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2342

В Самаре появится Северное шоссе

2168

Самарец поймал в Волге европейского угря.

1972
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда