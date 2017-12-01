В легкую бригаду ЦВО под Самарой поступила последняя партия пикапов для ракетных комплексов

122

Мотострелковая бригада Центрального военного округа, сформированная в декабре 2016 года под Самарой, получила на вооружение последнюю партию автомобилей УАЗ-Патриот, теперь их в бригаде около 100. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников.- В составе армии есть уникальный для Вооруженных сил России мотострелковый батальон. Он был сформирован в составе новой мотострелковой бригады в конце прошлого года с использованием опыта ведения современных боевых действий. Недавно туда поступила последняя партия пикапов, которые способны нести на своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17, но и противотанковые и ракетные комплексы, - сказал генерал-майор Бердников.