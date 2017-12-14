В конференц-зале исторического парка «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» краевед Михаил Перепелкин проведет открытую лекцию
14 декабря 2017 16:57
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15 декабря в 13.00 в конференц-зале исторического парка Михаил Перепелкин – филолог, журналист, краевед – проведет открытую лекцию для студентов Самарского Университета и всех желающих – посетителей наших экспозиций, которые смогут присоединиться к беседе. В рамках разговора о дореволюционной истории Самарского Губернии состоится показ кинофильма об одном из самарских губернаторов. После участники встречи детально ознакомятся с эпизодами прошлого Самарской области, представленными в залах для понимания в разрезе общероссийской истории.
Использование интерактивных, мультимедийных технологий позволяет говорить с аудиторией на современном языке. Парк в Самаре ежедневно посещает до 4, 5 тысяч человек! И это реальная возможность привлечь внимание нового поколения к изучению великого прошлого и настоящего - нашего Российского государства.
Авторы проекта ориентировались в первую очередь на молодежь, поколение «Z», жизнь которого тесно связана с гаджетами. Создатели использовали новейшие технологии: всевозможные гаджеты, планшеты, очки виртуальной реальности, 3D-проекции, световые
и звуковые эффекты.
Вместе с тем парк – это территория для общения людей разных поколений, проведения социо-культурных и партнерских мероприятий, фестивалей, литературных чтений, конференций, кинопоказов.
Проект парка охватывает историю нашего государства со времен Рюриковичей и до наших дней. Всего в парке 4 экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «XX век: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — моя история. 1945 – 2016». Выставка
дает максимум информации и не делает никаких выводов, оставляя право судить за зрителями.
Исторический парк «Россия – моя история» работает ежедневно с 11 до 19 час, касса до 18 час. Выходной день – понедельник. До конца года посещения бесплатны, сообщает пресс-служба облправительства.
Улица Красноармейская, д.131, ТЦ «ГУД’Ок», 3 этаж.
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