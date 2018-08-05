В кого превратили самого сексуального Джеймса Бонда-однолюба 25 лет брака

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В кого превратили самого сексуального Джеймса Бонда-однолюба 25 лет бракаБезумно талантливый актёр Пирс Броснан никогда не стеснялся выражать свои чувства к любимой жене Кили Шэй Смит везде, где ему это захочетсяВ 1991 году актёр похоронил свою первую жену Кассандру Харрис, после чего три года не заводил никаких романов. Но в 1994-м встретил на вечеринке КилиМежду ними сразу пробежала искра, но снова окунаться в семейную жизнь он был не готов. Они встречались семь лет, и всё это время Кили ждала...И наконец дождалась: в 2001 году они поженились. Свадебная церемония прошла в старейшем аббатстве ИрландииКили подарила ему двух сыновей — Пэриса и Дилана."У неё такая сильная энергетика, что я просто не могу жить без неё. Один её только взгляд способен сделать меня слабым"Пирс БроснанВ этом году пара отметила 25-летний юбилей счастливой семейной жизни.Пирс и Кили решили провести этот день в Санта-Барбаре, побыть наедине друг с другом и выпить вина.И это не редкость, когда пара проводит всё своё свободное время вместе. Именно это Пирс считает ключом к счастливой семейной жизни.Даже спустя столько лет вместе они продолжают смотреть друг на друга влюблёнными глазами, держаться за руки и целоваться на улице.Вот так выглядит настоящая любовь!Фото: Соцсети