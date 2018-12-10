В кинозале Исторического парка «Россия - Моя история» состоится показ фильма «Жизнь не по лжи»

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Фильм представил Филипп Кудряшов, член союза кинематографистов, продюсер, директор кинофестиваля «Русское зарубежье», сотрудник Дома Русского Зарубежья Александра Солженицына в Москве. Более 180 человек в зале - студенты самарских вузов и техникумов признавались, что пока еще не так много читали Солженицына, но заинтересованы его взглядами, а теперь продолжат изучение жизни и творчества.После просмотра ребята живо обсуждали увиденное. Многие еще долго беседовали с кинопродюсером по окончании встречи. Искренний отклик аудитории послужил началом большой ретроспективы фильмов в рамках совместного проекта Исторического парка в Самаре и Дома Русского зарубежья в Москве.Напомним, что в нашем городе Александр Исаевич был трижды. Первый раз - в 1939-м, еще студентом, совершил с приятелем путешествие от Казани до Куйбышева. Второй - не по своей воле. Летом 1950-го он находился в Куйбышевской пересыльной тюрьме перед этапированием в Казахстан.Возвратившись на Родину в 1995 году, Александр Исаевич в третий раз посетил Самару, и его приезд стал культурным событием российского масштаба. 6 сентября писатель принял участие в конференции «Традиции российского земства и современные проблемы организации местного самоуправления». После официальных встреч совершил двухчасовую прогулку по городу, посетил Бункер Сталина, остановился у памятника Красноармейцам на одноименной улице. Все записал. Буквально через несколько месяцев вывел это в своем рассказе.О судьбе Александра Исаевича Солженицына можно узнать и на экскурсии в Историческом парке, в экспозиции XX века, передает пресс-служба облправительства.