В керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство
17 октября 2018 22:50
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Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах предполагаемого стрелка. Об этом сообщил журналистам представитель штаба на месте ЧП. Бомба обезврежена, передает life.ru.
— Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом, — проинформировали в штабе.
Напомним, первое СВУ сдетонировало в столовой учебного заведения. По предварительным данным, оно было спрятано в рюкзаке, который злоумышленник оставил в помещении заранее.
Жертвами трагедии стало 19 человек, около 50 пострадали.
— Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом, — проинформировали в штабе.
Напомним, первое СВУ сдетонировало в столовой учебного заведения. По предварительным данным, оно было спрятано в рюкзаке, который злоумышленник оставил в помещении заранее.
Жертвами трагедии стало 19 человек, около 50 пострадали.
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Комментарии
Социум
17 октября 2018 23:01
Самара с вами... Скорбим... Социум
108
17 октября 2018 22:50В керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство
"Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом". Социум
117
17 октября 2018 22:40В керченской трагедии обвинили не того парня, и он теперь боится за свою жизнь
Настоящим стрелком является Владислав Росляков. Ему 18 лет, он учился на четвёртом курсе политехнического колледжа. Социум
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