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Новости /  Общество /  Социум  

В керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство

17 октября 2018 22:50
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Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах предполагаемого стрелка. Об этом сообщил журналистам представитель штаба на месте ЧП. Бомба обезврежена, передает life.ru.

— Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом, — проинформировали в штабе.

Напомним, первое СВУ сдетонировало в столовой учебного заведения. По предварительным данным, оно было спрятано в рюкзаке, который злоумышленник оставил в помещении заранее.

Жертвами трагедии стало 19 человек, около 50 пострадали. 
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Комментарии



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