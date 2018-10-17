В керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство

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— Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом, — проинформировали в штабе.Напомним, первое СВУ сдетонировало в столовой учебного заведения. По предварительным данным, оно было спрятано в рюкзаке, который злоумышленник оставил в помещении заранее.Жертвами трагедии стало 19 человек, около 50 пострадали.