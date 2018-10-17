В керченской трагедии обвинили не того парня, и он теперь боится за свою жизнь
17 октября 2018 22:40
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Сегодня днём, когда в СМИ появилась информация о стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже, некоторые украинские и российские журналисты поспешили опубликовать фото предполагаемого преступника. Однако позже оказалось, что эти снимки принадлежат другому парню, передает life.ru.
Владислав Рейх стал жертвой журналистской ошибки и был вынужден обращаться ко всем пользователям Сети с просьбой прекратить распространять его фотографии в сопровождении публикаций о трагедии в Керчи. Снимки были взяты с его страниц в социальных сетях. Причём в тот момент уже была известна настоящая фамилия стрелка — Росляков. Тем не менее кто-то решил, что это псевдоним.
Однако дезинформация в условиях информационного вакуума распространяется стремительно, и сейчас донести до всех её потребителей правду гораздо сложнее. Владислав Рейх даже учится в другом месте.
"— Ну и всё. Личность его установили. Но как мне теперь на улицу выходить?"
Владислав Рейх
Настоящим стрелком является Владислав Росляков. Ему 18 лет, он учился на четвёртом курсе политехнического колледжа по специальности "Монтаж электрооборудования гражданских и промышленных зданий". Для одногруппников он был человеком-загадкой: интересовался маньяками, несколько лет носил нож и писал анархистские посты в соцсетях.
Владислав Рейх стал жертвой журналистской ошибки и был вынужден обращаться ко всем пользователям Сети с просьбой прекратить распространять его фотографии в сопровождении публикаций о трагедии в Керчи. Снимки были взяты с его страниц в социальных сетях. Причём в тот момент уже была известна настоящая фамилия стрелка — Росляков. Тем не менее кто-то решил, что это псевдоним.
Однако дезинформация в условиях информационного вакуума распространяется стремительно, и сейчас донести до всех её потребителей правду гораздо сложнее. Владислав Рейх даже учится в другом месте.
"— Ну и всё. Личность его установили. Но как мне теперь на улицу выходить?"
Владислав Рейх
Настоящим стрелком является Владислав Росляков. Ему 18 лет, он учился на четвёртом курсе политехнического колледжа по специальности "Монтаж электрооборудования гражданских и промышленных зданий". Для одногруппников он был человеком-загадкой: интересовался маньяками, несколько лет носил нож и писал анархистские посты в соцсетях.
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Комментарии
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17 октября 2018 22:40В керченской трагедии обвинили не того парня, и он теперь боится за свою жизнь
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