В керченской трагедии обвинили не того парня, и он теперь боится за свою жизнь

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Владислав Рейх стал жертвой журналистской ошибки и был вынужден обращаться ко всем пользователям Сети с просьбой прекратить распространять его фотографии в сопровождении публикаций о трагедии в Керчи. Снимки были взяты с его страниц в социальных сетях. Причём в тот момент уже была известна настоящая фамилия стрелка — Росляков. Тем не менее кто-то решил, что это псевдоним.Однако дезинформация в условиях информационного вакуума распространяется стремительно, и сейчас донести до всех её потребителей правду гораздо сложнее. Владислав Рейх даже учится в другом месте."— Ну и всё. Личность его установили. Но как мне теперь на улицу выходить?"Владислав РейхНастоящим стрелком является Владислав Росляков. Ему 18 лет, он учился на четвёртом курсе политехнического колледжа по специальности "Монтаж электрооборудования гражданских и промышленных зданий". Для одногруппников он был человеком-загадкой: интересовался маньяками, несколько лет носил нож и писал анархистские посты в соцсетях.