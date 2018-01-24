В канун Дня студента сотрудники ГИБДД проведут акцию «Студенты за жизнь по правилам!»

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История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по ст.ст.) 1755года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала Указ о его основании. Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны. В 1791 году во имя святой мученицы Татьяны был также освященхрам Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.В связи с тем, что Госавтоинспекцией города Самары уделяется большое внимание работе профилактике ДТП среди «молодых» водителей,стаж которых составляет меньше 3 лет, многие из которых являются студентами средних, профессиональных и высших учебных заведений, то в канун праздника сотрудники городской ГИБДД совместно со студентами одного из колледжей Самары и проведут профилактическое мероприятие «Студенты за жизнь по правилам!».Они выйдут на одну из самых проходимых улиц города с красочными плакатами и листовками для пешеходов и водителей, с призывомнеукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Также студенты смогут попробовать себя в роли инспектора ГИБДД, обратившись кпешеходам через СГУ, находящееся в патрульном автомобиле, сообщает пресс-служба ОГИБДД Самары.